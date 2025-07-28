В отрасли усомнились в создании возвращающейся на Землю ракеты

Многоразовые ступени снижают полезную нагрузку ракеты, а на их создание могут уйти долгие годы, рассказали НСН Анатолий Петрукович и Иван Моисеев. Создание возвращающейся на Землю первой ступени в ракете-носителе является дорогим удовольствием, поэтому нужно рассчитывать экономическую выгоду от этой технологии, заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в разговоре с НСН.

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Перед «Роскосмосом» стоит задача создать возвращающуюся на землю первую ступень ракеты — технология уже есть у Илона Маска, в Японии и в Китае, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Он добавил, что на создание подобного транспорта у России уйдет полтора-два года, передает РБК. Эксперт усомнился, что инициатива может быть экономически оправданной.

«В таких вещах надо смотреть на коммерческую выгоду. Когда вы делаете вложения в инфраструктуру, в дополнительные двигатели в системе управления, то должен быть баланс. Все потому, что оборудование добавляет вес ракете и снижает массу полезного груза на борту. Она теряет свою эффективность как средство доставки необходимого в космос. С другой стороны, если вы производите много ракет, то рано или поздно наступит выгода от того, что вы не делаете каждый раз новую, а используете многоразовую ступень. Многоразовая система может иметь смысл и для России, но у американцев, например, "шаттлы", которые могли вернуться на Землю, были невыгодными по экономическим соображениям, поэтому их и закрыли, потому что было неразумно их содержать», — отметил он.

Главная сложность в такой технологии — точность расчетов и время, которое придется потратить на разработку, подчеркнул глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН.

«Сейчас такая технология становится все более распространенной, но главная сложность — в точности. Ракета должна очень аккуратно спуститься в заданную точку с отклонением максимум в 100 метров. У нас уже давно работали над моделью “Союз-СПГ” с первой возвращаемой ступенью, но все делается очень долго. Скоростей в полтора-два года на проект у нас никогда не демонстрировали в постсоветское время, например. Ракету “Ангара” создавали почти 30 лет», — добавил он.

Ранее Моисеев заявил НСН, что Россия может запустить орбитальные аппараты к Луне в 2027-2028 годах.