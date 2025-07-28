Минцифры заставит «Госуслуги» работать даже при отключении интернета

Министерство цифрового развития РФ (Минцифры) совместно с операторами связи прорабатывает техническую возможность сохранения доступа к критически важным онлайн-ресурсам в условиях временных ограничений работы интернета. Инициатива направлена на обеспечение бесперебойной работы портала «Госуслуги», банковских приложений и систем экстренного оповещения населения. Об этом сообщает издание Forbes.

Как сообщают источники в телекоммуникационной отрасли, консультации по этому вопросу ведутся на постоянной основе. Технически предлагается реализовать механизм, при котором трафик к жизненно важным сервисам будет маршрутизироваться с особым приоритетом с помощью сетевой сегментации. Однако для внедрения такой системы потребуется отдельное регуляторное решение.

В Минцифры подтвердили свое участие в переговорах с операторами, отметив, что решения находятся в стадии проработки и требуют взвешенного подхода, поскольку затрагивают интересы различных ведомств. В свою очередь, Роскомнадзор готов рассмотреть инициативу после поступления конкретных предложений.

Актуальность вопроса возросла на фоне временных отключений мобильного интернета, которые происходили весной и летом 2025 года в ряде регионов России из-за угроз атак беспилотников. Эти меры привели не только к росту спроса на фиксированный интернет, но и нанесли серьезный ущерб бизнесу.

По оценкам экспертов, от шатдаунов страдают практически все сферы, зависящие от онлайн-сервисов: розничная торговля, службы доставки, такси и сфера услуг. Отключение интернета парализует работу кассовых аппаратов, платежных терминалов и систем электронного документооборота. Для малого и среднего бизнеса убытки могут достигать 50% от дневного оборота.