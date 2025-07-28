На Урале произошел массовый сбой в работе интернета

Жители Екатеринбурга, Челябинска, Новоуральска и других крупных городов сообщили о массовом сбое в работе мобильного интернета. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

Согласно информации, полученной от канала, пользователи нескольких операторов испытывают трудности с запуском приложений для получения заказов, а также с оплатой покупок через QR-коды в магазинах, заказом такси или доставкой.

Причины произошедшего инцидента остаются невыясненными. Официальные заявления от представителей власти и Роскомнадзора на данный момент отсутствуют.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация от местных жителей о том, что в Красноярске уже двое суток нет связи и мобильного интернета.

В материале сообщается о том, что жители выражают недовольство по поводу неработающих сетей LTE и терминалов оплаты. Также отмечается, что в общественном транспорте не работают валидаторы. По данным журналистов, из-за проблем с доступом в интернет в Красноярске цены на такси выросли в три раза. Это связано с тем, что в приложениях отображается информация не обо всех доступных автомобилях.