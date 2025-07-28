Хакеры сообщили о взломе систем «Аэрофлота»

Хакерская группировка Silent Crow в понедельник, 28 июля, сообщила о полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии».

— На протяжении года мы находились внутри их корпоративной сети, методично развивая доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры — Tier0, — сообщили злоумышленники.

Они заявили, что смогли выгрузить полный архив баз данных истории перелетов, а также скомпрометировать все критические корпоративные системы перевозчика, в том числе CREW, Sabre, Sharepoint и Exchange. Кроме того, по словам хакеров, они получили контроль над компьютерами сотрудников компании, включая ее высшее руководство, и скопировали данные с серверов прослушки, передает портал Avia.pro.

До конца 2025 года «Аэрофлот» создаст собственную систему управления доходами

К настоящему моменту в «Аэрофлоте» не прокомментировали эту информацию.

28 июля авиакомпания отменила 42 рейса из-за сбоя информационных систем. Она рекомендовала пассажирам отмененных рейсов обратиться в зал выдачи багажа столичного аэропорта Шереметьево, чтобы забрать оформленный ранее багаж, и попросила их покинуть авиагавань, чтобы в ней не образовывались скопления людей.