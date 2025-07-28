«Роскосмос» будет продавать старые изделия после полетов в космос

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире телеканала РБК заявил, что госкорпорация намерена продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полетов в космос.

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По его словам, речь идет об изделиях, которые имеют спрос у коллекционеров. Госкорпорация планирует тратить вырученные средства на благотворительность — поездки школьников на олимпиады и гранты перспективным студентам.

«Среди населения и ряда игроков рынка есть серьезный спрос на исторические изделия, которые или были использованы, или утилизированы предприятиями «Роскосмоса». Зачастую они хранятся в подвалах, и мы хотим в целях благотворительности начать их реализовывать», — поделился Баканов.

Он уточнил, что в госкорпорацию часто обращаются желающие купить перчатку или скафандр с автографом космонавта.

До этого Баканов сообщил, что спутниковая группировка, благодаря которой интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования, появится в России в течение полутора лет.