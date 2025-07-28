Российские ученые обнаружили «убийцу бацилл»

Специалисты Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН выделили неизвестный ранее фермент из Lysobacter capsici, передает РИА «Новости».

Как заявила старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности Ирина Кудрякова, всего было обнаружено 12 внеклеточных ферментов, но новый, 13-й, оказался наиболее активным против бацилл.

Препарат на основе нового фермента амидазы Ami способен разрушать клетки возбудителей пищевых отравлений и бороться с сибирской язвой, отметили в Российском научном фонде. Ученым удалось определить ген, отвечающий за выработку этого белка, что позволило повысить его производство в клетках Lysobacter capsici.

На следующем этапе разработки ученые синтезировали фермент Ami в достаточном количестве для всестороннего анализа. Опытные образцы показали значительную антимикробную активность, включая эффективность против антибиотикоустойчивых штаммов патогенных бактерий, подчеркнули в фонде.

Ранее российские ученые создали материал, способный останавливать артериальное кровотечение за несколько секунд.