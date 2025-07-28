Российские ученые обнаружили «убийцу бацилл»

Деловая газета "Взгляд"

Специалисты Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН выделили неизвестный ранее фермент из Lysobacter capsici, передает РИА «Новости».

Российские ученые обнаружили «убийцу бацилл»
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Как заявила старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности Ирина Кудрякова, всего было обнаружено 12 внеклеточных ферментов, но новый, 13-й, оказался наиболее активным против бацилл.

Препарат на основе нового фермента амидазы Ami способен разрушать клетки возбудителей пищевых отравлений и бороться с сибирской язвой, отметили в Российском научном фонде. Ученым удалось определить ген, отвечающий за выработку этого белка, что позволило повысить его производство в клетках Lysobacter capsici.

На следующем этапе разработки ученые синтезировали фермент Ami в достаточном количестве для всестороннего анализа. Опытные образцы показали значительную антимикробную активность, включая эффективность против антибиотикоустойчивых штаммов патогенных бактерий, подчеркнули в фонде.

Ранее российские ученые создали материал, способный останавливать артериальное кровотечение за несколько секунд.