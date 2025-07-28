Эксперт объяснил, почему важно обновлять данные в приложениях

Номер мобильного телефона, адрес электронной почты, паспортные и идентификационные данные, адрес проживания и доставки, а также способы оплаты и банковские реквизиты следует регулярно актуализировать в социальных сетях, интернет-магазинах и не только. Об этом РИАМО рассказал руководитель команды информационной безопасности «Почты» и «Облака Mail» Дмитрий Водяной.

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По его словам, если этого не делать, у пользователя могут возникнуть проблемы с восстановлением доступа к приложению. Кроме того, учетные записи с устаревшими контактными данными или неактуальными резервными могут привести к тому, что человек не получает сообщения от сервиса, например, о взломе или входе с нового устройства.

Генеральный директор компании-разработчика QApp Антон Гугля рассказал газете «Известия», что переход к постквантовой криптографии из сферы перспективных разработок в плоскость технологической необходимости — вопрос не будущего, а настоящего. Для взлома классических криптосистем может быть достаточно квантового компьютера мощностью в 1 млн кубитов — в 20 раз меньше, чем предполагалось ранее.

«Двухфакторная аутентификация (2FA) — это дополнительный уровень защиты учетной записи, при котором для входа требуется не только пароль, но и второй фактор подтверждения личности. Обычно это одноразовый код, отправляемый по SMS или push-уведомление в мобильное приложение», — объяснил Водяной.

Среди других проблем, о которых он упомянул, — ошибки в работе сервисов и сложности с прохождением идентификации и верификации.

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал «Газете.Ru», что в последние месяцы наблюдается стремительный рост случаев обмана в домовых чатах многоквартирных домов, создаваемых для обмена информацией, взаимодействия жильцов между собой и с представителями управляющей компании.