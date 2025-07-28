Стало известно, какой процент россиян способен распознать ИИ-контент

Каждый четвертый пользователь рунета лояльно относится к созданному с помощью ИИ контенту, 55% авторов рассматривают ИИ как полезный инструмент. Об этом говорится в исследовании «ВКонтакте», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Примечательно, что 13% уже используют ИИ в своей работе, а еще 42% выразили намерение попробовать такие технологии. Наибольший интерес у пользователей вызывает генерация визуальных форматов: 34% используют ИИ для иллюстраций и артов, 31% — для мемов, историй, клипов и коротких текстов.

Среди пользователей уровень восприятия ИИ-контента остается сдержанным. Только 27% опрошенных относятся к нему положительно, причем чаще всего это молодежь в возрасте 18–24 лет. При этом более половины респондентов (55%) придерживаются нейтральной позиции. Лояльность возрастает в тех случаях, когда автор вручную дорабатывает сгенерированный материал — тогда доля положительно настроенных пользователей достигает 37%.

Оригинальный авторский контент продолжает вызывать больший интерес: по данным «ВКонтакте», такие публикации приносят в три раза больше подписок и на 27% чаще пересылаются, чем заимствованные или сгенерированные материалы.

Доверие к ИИ-контенту среди аудитории остается низким. Только 10% пользователей доверяют ему на уровне с оригинальными публикациями. Каждый второй пользователь относится к нейросетевому контенту с недоверием, а треть респондентов признались, что чувствовали себя обманутыми, узнав, что материал был сгенерирован без соответствующего указания. Кроме того, 71% опрошенных считают необходимым отмечать использование ИИ при публикации.

Большинство пользователей (64%) уверены, что способны распознать ИИ-контент — чаще всего мужчины (74% против 58% у женщин). Основной признак — «слишком идеальное» оформление. Около 30% предполагают, что в будущем будут чаще использовать или просматривать нейросетевые материалы, среди молодежи этот показатель достигает 44%.

В то же время пользователи указывают на ограниченную уместность ИИ-контента в ряде жанров: 49% считают его неуместным в личных историях, 48% — в новостных публикациях, 34% — в аналитических материалах.