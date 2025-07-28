Инсайдер раскрыл внешний вид Galaxy S26 Ultra с новым дизайном камеры

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал концепт-дизайн смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, раскрывающий потенциальный внешний вид будущего флагмана.

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По его словам, изображение основано на ранней информации и не является официальным, однако существует высокая вероятность, что финальный продукт будет выглядеть именно так.

Главное отличие от текущего Galaxy S25 Ultra — это новая компоновка блока камер. Вместо раздельных модулей три основных сенсора теперь объединены на овальной подложке, визуально схожей с дизайном Galaxy Z Fold7.

Такой подход делает внешний вид более цельным, но увеличивает выступ камер, особенно с учетом того, что корпус устройства станет тоньше.

Кроме того, инсайдер утверждает, что основная камера и телеобъектив с пятикратным зумом получат более широкую апертуру, что должно улучшить качество снимков, особенно в условиях низкой освещённости.

Официальная презентация Galaxy S26 Ultra ожидается в начале 2026 года, а пока продолжают появляться утечки, раскрывающие всё больше деталей о смартфоне.