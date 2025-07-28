Назван «худший смартфон лета»

По результатам свежего опроса GSMArena, OnePlus Nord CE5 получил звание «худшего смартфона лета».

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Модель подверглась резкой критике со стороны пользователей — 81,5% респондентов выразили недовольство её техническими характеристиками, а лишь 5% опрошенных готовы рассмотреть покупку устройства без оговорок.

Nord CE5 оснащён чипом MediaTek Dimensity 8350 Apex, который, по мнению пользователей, страдает от слабой системы охлаждения.

При этом смартфон укомплектован батареей на 5200 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт — не самый выдающийся показатель по меркам 2025 года, особенно учитывая, что в индийской версии установлен аккумулятор на 7100 мАч.

© GSMArena

Цена устройства стартует от €319, что также вызвало негативную реакцию.

Ненамного лучше дела у более продвинутого OnePlus Nord 5. За его покупку проголосовали лишь 9,6% участников опроса. 44% назвали «железо» недостаточным, а 38,2% — завышенной цену.

В результате обе новинки OnePlus встретили прохладный приём аудитории и рискуют провалиться в продажах.