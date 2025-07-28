Глава «Роскосмоса» пообещал провести интернет в поезда

Спутниковая группировка, благодаря которой интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования, появится в России в течение полутора лет. Об этом в эфире телеканала РБК заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По его словам, на данный момент человек может не поесть, не попить, однако не может прожить без интернета. Он отметил, что при перемещении на различном транспорте бывают зоны, которые не обеспечены наземными сетями, поскольку они могут быть покрыты только спутниками.

«Поэтому в течение полутора лет полностью будет развернута эта орбитальная группировка. Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию», — заявил Баканов.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что после этого, садясь в поезд дальнего следования, человек будет уверен в том, что у него не пропадет сигнал и он всегда будет оставаться на связи.

В ходе этого же интервью он заявил, что встретится и проведет переговоры с руководством NASA в США в ходе пуска Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым. Баканов напомнил, что у России и США есть совместные проекты — Международная космическая станция (МКС), где находятся сегменты обеих стран, а также осуществляются перекрестные полеты.