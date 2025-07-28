Иностранные специалисты назвали дату, в которую произойдет самое продолжительное солнечное затмение за весь текущий век.

Среди всех солнечных затмений XXI века наиболее продолжительное случится уже в ближайшие годы. Это произойдет 2 августа 2027 года. Земляне смогут полюбоваться полной фазой затмения 6 минут 22 секунды. На планете подобного явления не произойдет до 2114-го года. Об этом сообщает издание Сиб.фм со ссылкой на портал Space.

Отмечается, что максимальную фазу затмения смогут увидеть жители 11 стран на территории Северной Африки и Ближнего Востока. Речь идет о Египте, Саудовской Аравии, Ливии и Алжире. Также частичное затмение можно будет наблюдать в небе над большей частью Европы, Африки и Южной Азии. Однако на территории РФ это явление в 2027 году видно не будет.