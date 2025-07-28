Между Россией и странами Запада разыгралась борьба за доминирования на рынке ядерного топлива. При этом Москва полная решимости выиграть эту конкуренцию, разрабатывая новые технологии. Так, новая центрифуга десятого поколения может оставить соперников на рынке далеко позади. В Европе уже констатируют победу России.

«Это настоящий шок – Россия бьет мировые рекорды по обогащению урана с помощью новых сверхмощных центрифуг. <…> Это событие знаменует собой поворотный момент в мировой атомной энергетике, подчеркивая доминирующее положение России на рынке обогащения урана», – отмечает французское издание le Gaz.

Журналисты отмечают, что за счет новых технологий российская атомная промышленность значительно повышает эффективность работы своих предприятий. Уже сегодня компании из России контролируют более трети мирового рынка. Хотя точные параметры новой центрифуги остаются засекреченными, эксперты не сомневаются – каждое новое поколение оборудования означает качественный скачок вперед.

Французские специалисты прогнозируют, что с вводом в полноценную эксплуатацию новой модели позиции Москвы только укрепятся. Ожидается, что новинка задаст новые стандарты производительности в мировой атомной промышленности и усилит технологическое лидерство России. На Западе уверены – геополитические последствия этого технологического прорыва неизбежны.

Особенно это касается тех стран и регионов, где ядерная энергетика играет ключевую роль в энергетическом балансе. С учетом растущего глобального спроса на чистую и стабильную энергию, влияние Кремля на эти регионы будет только расширяться, пишет АБН24.

Ранее Николай Патрушев в ответ на угрозы НАТО напомнил Западу о ядерном потенциале российских подлодок.