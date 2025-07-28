Глава Роскосмоса анонсировал переговоры с NASA

Дмитрий Баканов, руководитель «Роскосмоса», сообщил, что планирует провести переговоры с руководством НАСА в США во время запуска американского корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту, передает РИА «Новости».

Он отметил, что встреча состоится в рамках перекрестных полетов, которые реализуются на базе совместных проектов России и США по Международной космической станции.

«У нас есть совместные проекты – Международная космическая станция, где российский сегмент, американский сегмент, у нас перекрестные полеты. Это когда с Байконура «Союзом» мы запускаем двух наших космонавтов, последний раз это были Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совместно с астронавтом НАСА Джонатаном Кимом», – заявил Баканов в эфире канала РБК.

Он добавил, что в ближайшем перекрестном полете на Crew Dragon, который должен состояться 31 июля с мыса Канаверал, примет участие россиянин Олег Платонов. Баканов уточнил, что планирует обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества между «Роскосмосом» и НАСА.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Баканов заявил, что Роскосмос способен справляться со всеми задачами, поставленными руководством страны, включая масштабирование орбитальной группировки и модернизацию космодромов. Баканов объявил о планируемой встрече с будущим главой NASA Джаредом Айзекманом. Глава Роскосмоса также рассказал об украинском прошлом космонавта Зубрицкого.