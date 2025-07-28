Ученые в США пытались приглушить солнечный свет с помощью «морских облаков»

Американские учёные планировали провести масштабный эксперимент по приглушению солнечного света с помощью облаков из морской воды, однако первоначальное тестирование технологии остановили из-за несогласия местных властей.

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По информации Politico, эксперимент должен был состояться в прошлом году в Калифорнии в районе города Аламеда. Тогда проведение опыта через 20 минут после его начала остановили местные чиновники, которых возмутила секретность проводимого эксперимента. Уточняется, что учёные использовали для своих опытов ставший музеем авианосец Hornet.

Согласно статье исследователи после неудачи с изначальным тестом были вынуждены признать, что не смогут заручиться поддержкой со стороны местных властей.

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