Haier представила человекоподобного робота-домработника

Китайская компания Haier официально представила человекоподобного домашнего робота под названием HIVA, которого сама же называет «концом эпохи домашней рутины».

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Новинка пока находится в стадии разработки, но уже впечатляет заявленными возможностями. Робот может похвастаться ростом в 165 см, весом в 70 кг и 44 степенями свободы. Он способен дотянуться как до пола, так и до объектов на высоте до 2 метров.

Передвигается HIVA с помощью колесной базы, а его манипуляторы позволяют взаимодействовать с бытовой техникой и предметами в доме.

На опубликованных Haier изображениях видно, как HIVA использует моющий пылесос, помогает с готовкой, взаимодействует со стиральной машиной, гладит, складывает и раскладывает одежду.

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Однако производитель признает, что все эти действия пока выполняются под дистанционным управлением инженеров. Это необходимо для обучения модели в реальных условиях и накопления данных.

Проект стал частью стратегического партнерства между Haier и компанией Xingdong Jiyuan, заключённого в марте 2025 года. Помимо HIVA, в рамках AWE 2025 был также показан двуногий робот-помощник «Сяо Син» для умного дома.