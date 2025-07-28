Samsung поможет Tesla с производством чипов нового поколения

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что корейская компания Samsung поможет с производством чипов нового поколения для производителя электромобилей Tesla.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Новый завод Samsung в Техасе будет предназначен для производства чипов Tesla следующего поколения AI6», — поделился Маск.

До этого Маск интервью телеканалу CNBC заявил, что к середине 2026 года основной преградой на пути развития индустрии искусственного интеллекта (ИИ) станет не дефицит чипов, а нехватка энергетических мощностей.

Глава стартапа xAI сообщил о планах по приобретению более миллиона ИИ-чипов производства AMD, Nvidia и других разработчиков. По его словам, если сейчас темпы роста отрасли сдерживает дефицит полупроводников, то уже к середине следующего года ключевым ограничителем станет доступность электроэнергии.

Комментируя глобальную ситуацию, Маск отметил, что Китай инвестирует в расширение энергогенерирующих мощностей больше, чем США, однако американская сторона обладает преимуществом в инновациях.