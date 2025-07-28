В США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды

Американские ученые намеревались провести крупномасштабный эксперимент по уменьшению солнечного света с помощью облаков из морской воды, но из-за несогласия местных властей первоначальные испытания были приостановлены, сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы.

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В прошлом году группа исследователей из Калифорнии столкнулась с негативной реакцией после отмененного эксперимента на списанном авианосце, связанного с тестированием облакообразующей машины. Однако они планировали более масштабное и рискованное исследование распыления морской воды, которое могло бы использоваться для снижения солнечного излучения.

Изначально исследователи получили государственное финансирование и рассчитывали получить доступ к правительственным судам и самолетам. Однако после неудачного первого теста они были вынуждены признать, что не смогут получить значительную поддержку от местных властей, сообщает Politico.

Ранее китайские ученые под руководством Тяньюня Донга предупредили, что в 2023 году температуры океанов достигли рекордных отметок, подобный перегрев грозит климатической катастрофой. Перегрев океанов, по мнению ученых, связан с изменением течений, ослаблением ветров и уменьшением облачности.