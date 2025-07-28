В РАН обвинили черных копателей в стирании прошлого России

«Черные копатели» разрушают древние погребальные памятники, лишая науку возможности восстановить генетическую историю России.

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Об этом РИА Новости сообщила руководитель Волжской археологической экспедиции Института археологии (ИА) Российской академии наук (РАН) Ольга Зеленцова.

«Грабители уничтожают бесценный антропологический материал, позволяющий определить облик древнего населения. Они стирают наше прошлое», — подчеркнула эксперт.

Наиболее пострадавшими оказались могильники финно-угорских народов — муромы, мордвы и марийцев, где сохраняются уникальные металлические украшения. Также массово разграблены древнерусские курганы и поселения на юге страны.

В июле прошлого года российские археологи из музея-заповедника «Куликово поле» по следу черного копателя обнаружили наконечник пояса с тамгой I-II веков нашей эры в рамках исследования селища у деревни Барыбинки. Эта редкая археологическая находка связана с уникальным кладом женских украшений эпохи среднесарматской культуры.