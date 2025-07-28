В Роскосмосе анонсировали испытания возвращаемой ступени ракеты

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать и испытать прототип возвращаемой первой ступени ракеты в течение ближайших полутора-двух лет, рассказал руководитель структуры Дмитрий Баканов.

«У нас техническое задание на отработку, в народе называется «кузнечик» – вверх-вниз прыгает, – подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то 1,5-2 года для отработки этой технологии», – приводит ТАСС слова Баканова в интервью РБК ТВ.

Он пояснил, что испытать технологию можно и раньше, но тогда результат будет неудовлетворительным. Баканов сравнил многоразовое использование ракетных ступеней с эксплуатацией авиалайнеров, отметив, что повторное применение позволяет существенно удешевить пуски.

Глава Роскосмоса напомнил, что аналогичная технология уже применяется компанией SpaceX, что привело к значительному снижению стоимости запусков.

В июне Баканов сообщал, что запуск метановой ракеты «Амур» с многоразовой первой ступенью запланирован на рубеже 2027–2028 годов.

Напомним, государственный контракт на работу над многоразовой ракетой-носителем «Амур-СПГ» был подписан 9 марта 2023 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, и Китай, и Россия стремились к тому, чтобы сравняться с американцами в производстве ракет многоразового использования, можно сказать, что Россия частично достигла этой непростой цели, создав ракету-носитель «Амур-СПГ», отметил журнал NI.