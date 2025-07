iPhone 16 Plus обошел Nothing Phone 3 по автономности

В одном из выпусков на YouTube-канале выяснили, насколько велика разница во времени работы между Nothing Phone (3) и iPhone 16 Plus, а также какой из них лучше.

© YouTube/PhoneBuff

Nothing Phone (3) с аккумулятором на 5150 мАч (в версии для Индии - 5500 мАч) и процессором Snapdragon 8s Gen 3 сравнили по времени работы с iPhone 16 Plus с батареей на 4674 мА*ч и чипом А18. Для этого на смартфонах запускали различные приложения, имитировали его повседневное использование.

По итогам тестирования iPhone прожил на примерно час дольше конкурента.

© PhoneBuff

© PhoneBuff

© PhoneBuff

Вывод

Общее время работы у iPhone 16 Plus составило 28 часов 12 минут, тогда как у Nothing Phone (3) - 27 часов 24 минуты. При этом за 30 минут iPhone зарядился только на 52%, а Nothing - на 67%.