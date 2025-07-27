Выяснилось, что хакеры могут украсть со смартфона пароли через публичную USB-зарядку

Федеральные ведомства США предупреждают путешественников об опасности использования общедоступных USB-портов для зарядки гаджетов в аэропортах, отелях и других общественных местах, поскольку злоумышленники могут использовать их для установки вредоносного ПО на смартфоны и кражи данных. Данный метод взлома получил название «juice jacking». Об этом сообщает издание USA Today.

© Газета.Ru

Управление транспортной безопасности США (TSA) в своем официальном заявлении призвало граждан избегать прямого подключения устройств к публичным USB-портам. «Хакеры могут устанавливать вредоносное ПО через USB-порты. Поэтому, находясь в аэропорту, не подключайте телефон напрямую. Используйте собственный сетевой адаптер или портативный аккумулятор», — говорится в сообщении ведомства.

Федеральная комиссия по связи (FCC) также рекомендует использовать для зарядки обычные розетки переменного тока (AC) с собственным зарядным устройством и кабелем. В случае, если использование USB-порта неизбежно, эксперты советуют обращать внимание на всплывающие окна на экране смартфона. Если появляется запрос «Доверять этому компьютеру?» или «Обмен данными», необходимо всегда выбирать опцию «Только зарядка».

Кроме того, эксперты предостерегают от использования бесплатных общественных сетей Wi-Fi.

«Не используйте бесплатный общественный Wi-Fi, особенно если вы планируете совершать онлайн-покупки. Никогда не вводите конфиденциальную информацию при подключении к незащищенным сетям», — предупреждает TSA.

Ранее в МВД рекомендовали россиянам не включать популярную функцию при общении с мошенниками.