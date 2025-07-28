В Большом Каньоне найдены тысячи окаменелостей древних животных

Международная команда ученых обнаружила в Большом Каньоне множество превосходно сохранившихся окаменелостей древних животных, живших около 507 миллионов лет назад. Находки помогли ученым реконструировать эволюционные механизмы древних животных и их пищевые стратегии, что помогло лучше понять, какой была жизнь и эволюция существ в кембрийском периоде. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Кембрийский период — это геологический период истории Земли, начавшийся около 538 миллионов лет назад и закончившийся 486 миллионов лет назад. Окаменелости этой эпохи свидетельствуют о резком увеличении количества живых существ и стремительном эволюционном развитии — периоде, также известном как Кембрийский взрыв. Именно в это время появилось большинство современных типов животных, например хордовые, членистоногие и моллюски. Большинство ископаемых кембрийского периода представляют собой существ с твердым панцирем, хотя в сланцевых формациях Бёрджесс или Маотяньшань сохранились и более мягкие части тела. Однако большинство кембрийских окаменелостей находили в бедных кислородом и питательными веществами средах, которые не могут дать полную картину об эволюции видов того времени.

Теперь команда ученых обнаружила окаменелости, которые дали более широкую картину происходящего в те времена. Исследователи отправились в американский Большой Каньон. Его глинистые и мелкозернистые породы подходят для раскопок, что делало их перспективными для поиска хорошо сохранившихся образцов. Палеонтологи собрали образцы породы кембрийского периода возрастом около 505-507 миллионов лет, которые затем растворили при помощи фтористоводородной кислоты, а осадок пропустили через несколько сит. Затем полученные окаменелости были классифицированы по группам, к которым они принадлежали.

Ученые освободили из пород тысячи мельчайших окаменелостей, большинство из которых принадлежало ракообразным рода артемии (Artemia). Эти крошечные существа были опознаны по зубам и имели волосовидные отростки на бороздах вокруг рта, которые использовали для эффективного захвата проходящих мимо частиц пищи. Также палеонтологи нашли слизневидных моллюсков, зубы которых уже тогда были похожи зубы современных садовых улиток. С их помощью моллюски соскребали водоросли бактерии с камней. Самой интересной находкой был новый вид приапулид, или же кактусовых червей, которые, вероятно, были широко распространены в кембрийском периоде. У найденного приапулида были сотни сложно разветвленных зубов, которые помогали ему захватывать пищу. Из-за необычного размера и внешнего вида окаменелости исследователи дали ему имя Kraytdraco spectatus, в честь вымышленного существа из «Звездных войн».

В кембрийский период Большой Каньон находился гораздо ближе к экватору, чем в нынешнее время и его условия были идеальными для поддержания широкого спектра живых существ. Такая оптимальная среда делала регион прекрасным местом быстрого эволюционного развития. Животные стремились оставаться впереди конкурентов и получать как можно больше ресурсов из этой среды, благодаря обилию пищи они могли рисковать, ускоряя общий темп эволюции и стимулируя появление множества биологических инноваций.