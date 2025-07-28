Создатели приложений выступили против самой спорной функции Windows 11

Разработчики приложений начали мешать работе функции Recall в Windows 11, которая записывает снимки экрана. Об этом сообщает издание The Verge.

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Recall — функция на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая в фоновом режиме делает снимки экрана Windows 11. В Microsoft считают, что она упрощает поиск по документам. Специалисты The Verge рассказали, что создатели сторонних приложений начали выступать против Recall, которую многие называют «самой спорной функцией Windows».

Так, запись пользовательских данных запретили разработчики AdGuard — приложения, которое блокирует рекламу в интернете. Специалисты назвали Recall «проблемой конфиденциальности» и заявили, что встроенный инструмент Windows не должен следить за пользователем.

Также функция Recall не работает в браузере Brave и мессенджере Signal. Программы были настроены разработчиками таким образом, чтобы на них не распространялась функция записи экрана. Журналисты отметили, что при желании опцию блокировки записи можно отключить.

Разработчики браузера Brave также призвали Microsoft к сотрудничеству. «Мы надеемся, что они предоставят возможность отключения Recall всем разработчикам приложений», — подчеркнули специалисты.

В конце июля специалисты Microsoft назвали самую надежную операционную систему (ОС). Ей оказалась версия Windows 11 24H2.