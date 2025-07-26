Китайский спутник передал данные на Землю со скоросью 1 Гбит/с

В июле 2025 года китайские учёные провели успешный эксперимент: они передали данные со спутника на Землю с помощью лазера мощностью всего 2 ватта. Связь велась с геостационарной орбиты — на высоте 36 000 км — и достигла скорости 1 Гбит/с. Это в пять раз быстрее, чем у обычного интернета от спутников Starlink.

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Несмотря на слухи, спутники Starlink не пострадали. Эксперимент был мирным и направлен только на проверку новых технологий связи, а не на военное применение.

Чтобы добиться такого результата, китайские инженеры использовали специальную систему оптики, которая компенсирует атмосферные помехи. Это позволило передавать сигнал с высокой скоростью даже на таком большом расстоянии.

Хотя сам тест был научным, эксперты отмечают: такие лазерные технологии можно использовать и в военных целях.