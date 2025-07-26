Ученые из Корнеллского университета (США) заявили о приближении к Земле загадочного межгалактического объекта, который может оказаться технологическим артефактом внеземного происхождения. Согласно их исследованию, объект, впервые обнаруженный 1 июля 2025 года, обладает признаками искусственного интеллекта, что делает его поведение непредсказуемым. По расчетам специалистов, он может достигнуть Земли уже в ноябре.

«Человечеству не стоит предпринимать никаких действий, кроме как встретить этот разум с открытыми объятиями», — отмечается в работе.

Однако гипотеза вызвала резкую критику в научном сообществе. Многие эксперты считают, что объект является обычной межзвездной кометой, а не признаком инопланетной цивилизации.

«Все данные указывают на то, что это просто комета, выброшенная из другой звездной системы, как это происходит миллиарды раз во Вселенной», — заявила профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер.

Она подчеркнула в интервью New York Post, что подобные объекты не редкость и не несут угрозы.

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Исследование пока не прошло рецензирование, поэтому эксперты призывают относиться к нему с осторожностью. Тем не менее, новость уже вызвала оживленные дискуссии среди ученых и общественности. Окончательные выводы можно будет сделать после дополнительных наблюдений.