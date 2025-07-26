Xiaomi перестанет обновлять популярные смартфоны, что сделает их небезопасными

Компания Xiaomi объявила о расширении перечня устройств, достигших конца жизненного цикла (EOL — End of Life). В список добавлены девять моделей смартфонов, сообщает портал XiaomiTime.

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Так, с 6 и 23 сентября 2025 года устройства более не будут получать поддержку со стороны производителя. Это решение затрагивает как бюджетные модели, так и устройства среднего сегмента и флагманские решения прошлых лет. Среди этих гаджетов значатся Redmi A1, A1+, Poco C50, Xiaomi 11T, 11T Pro, Mi 11 Lite 5G NE, Mi 11 LE, Poco M5 и Redmi 11 Prime 4G.

Ранее эти смартфоны получали преимущественно патчи безопасности, но с сентября выпуск любых обновлений будет окончательно остановлен. Подобные действия соответствуют политике Xiaomi в отношении жизненного цикла своих устройств, срок поддержки которых, как правило, составляет около 3 лет.

Прекращение поддержки означает полное прекращение выпуска официальных обновлений прошивки и патчей безопасности, что может повлиять на защиту пользователей и производительность устройств.