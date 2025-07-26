Китай предложил создать новую международную организацию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ), проходящей в Шанхае, озвучил инициативу Китая о создании международной организации по сотрудничеству в сфере ИИ. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается в Пекин «позиционирует себя как альтернативу США в борьбе за влияние в сфере этих революционных технологий».

Не упоминая Вашингтон, Ли Цян раскритиковал попытки некоторых государств и компаний сделать ИИ эксклюзивной игрой.

«Глобальное управление ИИ в целом по-прежнему фрагментировано. Между странами существуют большие различия, особенно в таких областях, как концепции регулирования и институциональные правила», — сказал он.

Ранее на этой неделе администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа опубликовала план развития ИИ, направленный на значительное расширение экспорта в этой сфере США союзникам, в то время как для Китая доступ к технологиям собираются еще больше ужесточить.