Памфилова призвала создать закон об использовании ИИ на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в стране нужно разработать закон, регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ) в выборах. По её словам, сейчас таких правил нет, и это создаёт риски для честности голосования.

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Памфилова отметила, что использование ИИ может привести к появлению фейков и дипфейков. Это может влиять на мнение людей и мешать свободному выбору. Так, в одном из регионов уже было видео с фальшивым заявлением от известного кандидата о снятии с выборов, которое многие приняли за правду. К счастью, специалисты вовремя отреагировали.

ЦИК активно работает над защитой выборов от кибератак и других угроз. Памфилова подчеркнула, что комиссия заранее ищет и устраняет возможные проблемы, чтобы не допустить вмешательства в выборный процесс.

Памфилова уверена, что с началом осенней сессии Госдумы нужно будет быстро принять закон, который установит основные правила использования ИИ на выборах и защитит избирательную систему от манипуляций.