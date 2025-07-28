Смартфон Pixel 6a взорвался в полуметре от головы владельца

Смартфон Google Pixel 6a едва не стал причиной трагедии — устройство взорвалось на прикроватной тумбочке, всего в 40 сантиметрах от головы владельца.

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По словам пользователя Reddit, инцидент произошёл 26 июля, когда он заряжал телефон во время сна. Внезапно аппарат взорвался с громким хлопком, из него повалил дым и загорелась простыня.

Пользователь успел выдернуть кабель и бросить пылающий гаджет на кафельный пол, но успел надышаться дымом, из-за чего весь день чувствовал жжение в горле.

Пострадавший поделился фото обгоревшего смартфона и обугленной мебели. Также он отметил, что не знал, как оперативно связаться с поддержкой Google.

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Инцидент вызвал новую волну беспокойства среди владельцев Pixel 6a, особенно на фоне июльского обновления, которое должно было ограничивать зарядку аккумуляторов с большим числом циклов — свыше 400.

Оно было обязательным и сопровождалось уведомлением, а в некоторых случаях предполагалась бесплатная замена батареи.

Тем не менее, некоторые пользователи утверждают, что после установки обновления смартфоны стали нагреваться сильнее, чем до него. Это уже третий подобный случай с Pixel 6a за последние месяцы. Google пока не прокомментировала ситуацию.