Может пропасть связь и навигация: чем опасен астероид 2024 YR4 для Луны и Земли

Астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Луной через семь лет, угрожает спутникам на земной орбите. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на специалистов Корнеллского университета. Ученые оценивают риски столкновения более чем в 4%. Если падение астероида на Луну все-таки произойдет, то оно станет крупнейшим за последние 5 тысяч лет - по размерам YR4 в несколько раз превышает Челябинский метеорит.

Какой возможный сценарий рассматривают специалисты? Если вдруг произойдет нечто подобное, то, по расчетам специалистов, от Луны отколется более 100 тысяч тонн породы - из-за отсутствия атмосферы они быстро вылетят в открытый космос. Несмотря на маленький размер, обломки превратятся в "скоростные пули", которые повредят спутники, отвечающие за связь и навигацию. Однако до Земли они скорее всего не доберутся: у нас есть такая надежная защита, как атмосфера планеты.

Напомним, что астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря прошлого года в чилийской обсерватории ATLAS. Диаметр небесного тела, по предварительным данным, составляет порядка 55 метров, это примерно в три раза больше Челябинского метеорита. Он прошел от планеты на расстоянии 830 тысяч километров, что в два с лишним раза дальше, чем расположена Луна.

Сообщалось, что дальнейшие наблюдения за "звездным странником" стали неприятным сюрпризом для ученых. Уточнив параметры его передвижения, астрономы рассчитали, что нежданный гость через восемь лет - 22 декабря 2032 года - может столкнуться с Землей. В январе 2025 года вероятность его столкновения с нашей планетой оценивалась довольно высоко - около 2,6%. Но затем ученые уточнили данные и снизили опасность практически до нуля.

- Ситуацию с этим астероидом отслеживают ведущие астрономические службы, - комментировал ранее "РГ" Научный руководитель Института астрономии РАН, член-корреспондент РАН Борис Шустов. - Известно, что его диаметр 55 м, масса 230 тысяч тонн, скорость сближения до возможного столкновения с Землей 17 км/с, он несет энергию в 8 мегатонн. Вообще, он очень похож по параметрам на Тунгусское тело.

По словам ученого, оценки его сближений с Землей такие. До 2074 года их ожидается шесть, из них самое опасное должно произойти 22 декабря 2032 года. Расстояние между ним и Землей может составить всего 7 тысяч км. Вероятность столкновения оценивается в 1,2%. По Туринской шкале, показывающей степень угрозы небесных тел, это составляет три бала. Очень высокий показатель. Однако паниковать не стоит. Есть и такой факт: когда в 2004 году открыли астероид Апофис, то вероятность столкновения оценивалась 4%. Началась настоящая паника. Но последующие наблюдения за этим телом снизили вероятность столкновения до одной миллионной.