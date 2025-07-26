Эксперт раскрыл новую изощренную схему мошенников

Мошенники переключились на очередную сложную, многоступенчатую схему, рассказал аналитик компании «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. Он уточнил, что аферисты стали рассылать фейковые послания, имитирующие официальную рассылку от «Госуслуг», пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что за последние недели специалисты компании зафиксировали большое количество сообщений от пользователей о фишинговых письмах, которые внешне почти неотличимы от настоящих уведомлений «Госуслуг».

По его словам, в письмах говорится о входе в аккаунт с подозрительного местоположения, например, из Мариуполя. Приводятся технические детали: дата, время, IP, браузер.

Информация, заметил Бориславский, выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала.

Жулики, предупредил он, под каждым письмом указывают телефон «техподдержки» и настоятельно рекомендуют позвонить по нему, рассказать о возникшей проблеме.

В тех случаях, если пользователь следует их «советам», обращается в поддержку, мошенники действуют по классическому сценарию: уточняют данные, подтверждают личность и запрашивают код из SMS. Так в их руках оказываются аккаунт пользователя на госпортале, разъяснил аналитик.

Вместе с тем, уточнил эксперт, рассылка является массовой, рассчитанной на то, что человек в состоянии стресса не обратит внимание на различные детали.

В частности, нередко письма приходят на почту, отличную от той, что использовалась при регистрации на портале, в них указаны ФИО постороннего лица, а не адресата как такового.

Специалисты компании, констатировал Бориславский, рекомендуют помечать такие письма как спам, советуют проводить все действия по проверке исключительно через официальные сервисы.