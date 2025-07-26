Астрономы предупредили о приближающемся враждебном НЛО

Lenta.ru

Обнаруженный астрономами таинственный межгалактический объект потенциально может быть «враждебным» кораблем, который планирует атаку на Землю в ноябре. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на астрофизиков Гарварда.

Астрономы предупредили о приближающемся враждебном НЛО
© Global Look Press

По данным нового спорного исследования небольшой группы ученых, если гипотеза окажется верной, то ее последствия могут оказаться катастрофическими для всего человечества.

Межзвездное образование получило обозначение 3I/ATLAS. Его исследователи обнаружили на космических просторах 1 июля. Как показывают предварительные наблюдения, это может быть комета диаметром до 24 километров — она больше, чем Манхэттен. По оценкам ученых, это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии.

Ученый утверждает, что редкий межзвездный объект может быть «инопланетной технологией»

Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из земного поля зрения, утверждает известный астрофизик из Гарварда Ави Леб.

«Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения», — заявил Леб.

Теория о вражеском НЛО подверглась критике и сомнениям в научном сообществе. Другие астрономы успокаивают: все говорит о том, что это обычная комета, выброшенная из другой солнечной системы. Таким же образом бесчисленные миллиарды комет были выброшены когда-то из нашей солнечной системы.

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