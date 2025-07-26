Ученые предупредили об опасности астероида YR4 для спутников на орбите Земли
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли. Такой прогноз дали ученые Корнеллского университета в США, пишет телеканал CNN.
По оценке ученых, столкновение небесных тел может создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет одного километра, и вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооруженным глазом на протяжении нескольких секунд.
«Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — предупредили специалисты.