Ученые предупредили об опасности астероида YR4 для спутников на орбите Земли

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли. Такой прогноз дали ученые Корнеллского университета в США, пишет телеканал CNN.

По оценке ученых, столкновение небесных тел может создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет одного километра, и вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооруженным глазом на протяжении нескольких секунд.