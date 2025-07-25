Ученые нашли опасную «вечную кислоту» в дожде

Ученые нашли в дожде опасную трифторуксусную кислоту, которая не разлагается в природе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что кислота была обнаружена в дождевой и талой воде. Как сообщают ученые, трифторуксусная кислота является синтетическим веществом, которое может накапливаться в веществах — воде, почве, растениях и даже пище.

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При этом ученые подчеркивают, что пока концентрация кислоты не представляет опасности для человека, но со временем ее количество может вырасти. Кроме того, ученым удалось найти вред от нее уже сегодня — кислота приводит к нарушениями в репродуктивной системе у животных.

Ранее исследователи нашли сложные органические молекулы в протопланетном диске.