Раскрыто, что будет со спутниками в случае столкновения астероида с Луной

Ученые Корнеллского университета в США выяснили, что будет со спутниками на орбите Земли, если астероид 2024 YR4 столкнется с Луной. Об этом сообщает телеканал CNN.

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По данным НАСА, вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году на данный момент составляет 4,3%.

Исследователи считают, что в случае столкновения спутники на орбите Земли пострадают.

Возможное столкновение высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите, а также создаст ударный кратер на Луне, ширина которого достигнет одного километра, спрогнозировали американские ученые.