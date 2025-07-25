Найдены доказательства того, что древние люди ели детей

Ученые обнаружили доказательства того, что древние люди ели детей 850 тысяч лет назад, пишет Daily Mail.

Испанские археологи обнаружили свидетельство древнего каннибализма: в пещере Гран-Долина на севере Испании найдены останки ребенка, съеденного его сородичами примерно 850 тысяч лет назад. Об этом сообщили исследователи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES), проводящие раскопки в регионе более 30 лет.

На найденном шейном позвонке ребенка возрастом от двух до четырех лет четко видны следы порезов, характерные для разделки туши. По словам палеоантрополога доктора Пальмиры Салади, кость имеет «точные надрезы в ключевых анатомических точках», что свидетельствует о преднамеренном обезглавливании. Исследователи считают, что тело малыша было обработано так же, как и охотничья добыча.

Позвонок был найден среди других останков, принадлежавших Homo antecessor — древнему виду, предположительно являющемуся общим предком как современных людей, так и неандертальцев. Около трети всех костей, обнаруженных на этом уровне пещеры, имеют следы порезов, укусов и переломов, аналогичных тем, что встречаются на костях животных, употреблявшихся в пищу.

«Это не единичный случай — на останках мы видим следы человеческих укусов, что исключает случайность. Мы имеем дело с регулярной практикой каннибализма», — подчеркнула Салади.

По мнению ученых, поедание соплеменников могло иметь не только пищевой, но и социальный или территориальный характер. Найденные останки являются на сегодня самым ранним известным свидетельством детского каннибализма.