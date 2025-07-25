Роскосмос запустит эксперимент по тестированию голосовой связи в космосе

Реализация эксперимента по тестированию сервисов передачи голосовой информации на кубсатах компании «Геоскан» стартовала, передает ТАСС.

Генеральный директор компании «Гонец» Андрей Манойло сообщил, что речь идет о запуске канала голосовой связи онлайн, работающего в зоне полета космического аппарата.

«Мы находимся на старте важного и очень значимого эксперимента, в рамках которого мы планируем протестировать сервисы передачи связной информации по действующим протоколам группировки «Гонец», которая доработана и установлена на кубсаты компании «Геоскан»... Это будет канал голосовой связи онлайн в зоне полета космического аппарата», – рассказал он.

Манойло также заявил, что будут проверены возможности более высокоскоростного канала передачи информации для перспективных спутниковых систем. Планируется провести передачу тестовой информации и пакетной информации по протоколам действующей группировки «Гонец».

В ходе эксперимента оценят использование голосовой связи через спутниковый сегмент кубсатов с полезной нагрузкой, которая будет устанавливаться на новых спутниковых платформах в будущем.

Старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный состоялся сегодня в 8.54 по московскому времени. На орбиту были выведены разгонный блок «Фрегат» с аппаратами «Ионосфера-М» №3 и №4, а также 18 попутных спутников, включая девять устройств компании «Геоскан», из которых два оснащены связным оборудованием от «Гонца».

Как писала газета ВЗГЛЯД, аппараты «Ионосфера-М» № 3 и № 4 вышли на заданную орбиту после запуска с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» отработала штатно.