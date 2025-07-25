Ископаемые зубы динозавров рассказали об их меню

Мы — то, что мы едим. Оказывается, этот принцип верен, даже если последний прием пищи состоялся 150 миллионов лет назад.

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Еды этой давно нет, как и тех, кто ее ел — динозавров. Но информация об их пищевых предпочтениях сохранилась в зубной эмали. Палеонтологи внимательно изучили зубы и обнаружили, что некоторые динозавры были разборчивыми едоками: разные виды предпочитали разные части растений.

Зубная эмаль содержит изотопы кальция, которые отражают разнообразие пищи, употребляемой динозаврами. Разные виды растений оставляют разные химические сигнатуры, более того, даже отдельные части деревьев — от почек до коры — могут обладать уникальными особенностями.

Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. По словам геобиолога Лиама Норриса, ведущего автора статьи, они помогают объяснить, как столько гигантских существ могли сосуществовать в одной местности в одно и то же время.

«Экосистема, которую я изучал, долгое время оставалась загадкой, потому что в ней одновременно жили все эти гигантские травоядные. Идея в том, что они питались разной пищей — и вот теперь мы нашли тому подтверждения», — доволен Норрис, недавно защитивший докторскую в Школе геонаук Джексона в Техасском университете в Остине.

Он изучил зубы четырех видов динозавров и одного крокодилообразного существа — как травоядных, так и плотоядных, — которые обитали на западе США в позднем юрском периоде. Среди растительноядных — длинношеий камаразавр, короткорукий камптозавр и диплодок с массивными ногами. В число хищников вошли двуногий аллозавр и относительно небольшой Eutretauranosuchus, похожий на крокодила. Кости и зубы этих древних существ были обнаружены в карьере Карнеги на северо-востоке Юты, который, как считается, образовался во время сильной засухи за короткое время от шести месяцев до нескольких тысяч лет.

«Нам очень повезло изучать окаменелости динозавров, которые жили вместе и были быстро погребены в одном месте. Юрская могила сохранила уникальную палеонтологическую жемчужину, и эти скелеты прекрасно представлены в Национальном памятнике динозавров», — поделилась Роуэн Мартиндейл, доцент кафедры наук о Земле и планетах Школы Джексона.

Норрис, который сейчас работает в Музее науки и естественной истории Техаса, исследовал зубы 17 особей этих пяти видов. Образцы были предоставлены Музеем естественной истории Юты или найдены непосредственно в Национальном памятнике динозавров. Он соскоблил немного эмали, которую привез в Школу Джексона для анализа изотопов кальция.

Ранее ученые считали, что крупные травоядные динозавры сосуществовали, поедая растения на разных уровнях кроны деревьев в зависимости от их роста. Однако исследование Норриса показало, что высота растений была не единственным фактором, определявшим различия в их рационе — важную роль играли конкретные части растений.

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Камптозавра, например, можно назвать гурманом — он предпочитал мягкие и питательные части растений, такие как листья и почки. Камаразавр питался в основном хвойными, с преобладанием древесины. Диплодок придерживался смешанного рациона, включавшего мягкие папоротники и хвощи у земли, а также более жесткие части растений.

«Такое разделение в питании логично согласуется с морфологией этих животных: разным ростом, разной формой морды. А теперь мы добавляем к этому геохимические данные — очень конкретное доказательство», — подчеркнул Норрис.

Полученные результаты говорят в пользу гибкости шеи длинношеих динозавров, достаточной, чтобы они собирали пищу на разной высоте деревьев, не тратя энергию на перемещение всего тела.

Изотопный состав зубной эмали изученных хищников похож — значит и рацион частично совпадал. Но разница есть: Eutretauranosuchus, скорее всего, ел рыбу, а аллозавры в основном охотились на травоядных динозавров — может быть, и представителей вышеупомянутых видов.

То, что эта древняя экосистема могла поддерживать столько огромных динозавров с такими специфическими пищевыми предпочтениями, помогает лучше представить биоразнообразие и продуктивность растительности того времени.