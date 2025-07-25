Редкий межзвездный объект назвали «инопланетной технологией»

Ученый из Гарварда утверждает, что редкий межзвездный объект может быть «инопланетной технологией», пишет Newsweek.

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Необычный межзвездный объект, замеченный в июле 2025 года телескопом NASA в Чили, вызвал споры в научном сообществе. Некоторые ученые предполагают, что это обычная комета, однако профессор Гарвардского университета Ави Лёб считает, что речь может идти о технологии внеземного происхождения.

Объект, получивший обозначение 3I/ATLAS, был обнаружен 1 июля с помощью телескопа ATLAS и стал всего третьим зарегистрированным телескопами межзвездным странником в истории. Несмотря на официальную классификацию как комета, Лёб предполагает, что ее характеристики могут указывать на искусственное происхождение.

«Орбита 3I/ATLAS совпадает с плоскостью Земли всего на 5 градусов — вероятность такого совпадения случайным образом составляет всего 0,2%», — заявил ученый.

Он также отметил, что объект движется по ретроградной траектории и имеет аномально высокую яркость, что соответствует диаметру около 20 километров — слишком много для типичной межзвездной кометы.

Эксперт не исключает, что объект мог быть целенаправленно направлен вглубь Солнечной системы и предполагает, что его ближайший подход к Солнцу, который произойдёт 29 октября — в момент, когда он будет скрыт от наблюдений с Земли, — может быть «не случайным, а рассчитанным».

Ученый также обратил внимание на отсутствие характерных спектральных признаков, свойственных кометам. Тем не менее, представители научного сообщества относятся к гипотезе Лёба с осторожностью. Ричард Мойссль, глава отдела планетарной защиты Европейского космического агентства, утверждает, что все текущие данные указывают на природное происхождение объекта.

«Наблюдения соответствуют модели естественного тела с минимальной кометной активностью. Скорее всего, это обыкновенный объект», — пояснил он.

Несмотря на скепсис коллег, Лёб продолжает настаивать на необходимости изучения подобных объектов.