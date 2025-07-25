«Дьявольские» облака могут появиться над Москвой

Редкие "дьявольские" облака, которые называют асператус, могут появиться в небе над Москвой из-за гроз.

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Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

"Асператус – это редкий и визуально впечатляющий тип облаков, характеризующийся волнистыми, хаотичными структурами на нижней границе облачного слоя. Дьявольскими их называют из-за устрашающего вида, но опасной погоды сами по себе они не предвещают", – объяснила она.

По словам ученой, в столице и центральных регионах страны появление таких облаков устанавливали весной, летом и осенью. Как указала эксперт, асператус выглядят хаотично из-за комбинации большого количества волн разной длины.

"Недавние исследования показывают, что для образования этих облаков нужны условия, аналогичные тем, которые формируют облака мамматус, то есть опускание и последующее испарение капель воды внутри облака", – отметила она.

Золина подчеркнула, что появление "дьявольских" облаков требует редкого сочетания условий, в числе которых высокая влажность и формирование крупных капель, умеренный вертикальный сдвиг ветра и интенсивное испарение воды.

Ранее в Московском регионе появились редкие для Центральной России облака мамматусы. Это произошло из-за частых гроз и жаркой погоды. Таким облакам свойственна "мешковатая" форма. Их появление связано с резкими перепадами температуры и говорит о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере.