Galaxy S26 Edge будет тоньше предшественника

Уже в следующем году Samsung выпустит смартфон Galaxy S26 Edge, который станет ещё тоньше, чем предшественник. Но при этом новинка получит более ёмкий аккумулятор.

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Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe. Согласно утечке, в устройстве будет использована новая технология аккумуляторных материалов, предположительно кремний-углеродная, что позволит увеличить ёмкость без роста габаритов.

Для сравнения, представленный весной Galaxy S25 Edge впечатлил толщиной всего 5,8 мм, но пользователи жаловались на батарею — она составляла всего 3900 мАч. По нынешним меркам это довольно скромный показатель, особенно в сегменте флагманов.

Новый Galaxy S26 Edge, по слухам, лишится этого недостатка, сохранив при этом рекордную тонкость корпуса.

Устройство выйдет в конкурентной среде: уже в этом году ожидается релиз iPhone 17 Air, а также новых ультратонких моделей от китайских брендов. Samsung предстоит доказать, что тонкий корпус и достойная автономность могут сочетаться в одном устройстве.