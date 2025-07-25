Galaxy S26 Edge будет тоньше предшественника, но получит больший аккумулятор
Уже в следующем году Samsung выпустит смартфон Galaxy S26 Edge, который станет ещё тоньше, чем предшественник. Но при этом новинка получит более ёмкий аккумулятор.
Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe. Согласно утечке, в устройстве будет использована новая технология аккумуляторных материалов, предположительно кремний-углеродная, что позволит увеличить ёмкость без роста габаритов.
Для сравнения, представленный весной Galaxy S25 Edge впечатлил толщиной всего 5,8 мм, но пользователи жаловались на батарею — она составляла всего 3900 мАч. По нынешним меркам это довольно скромный показатель, особенно в сегменте флагманов.
Новый Galaxy S26 Edge, по слухам, лишится этого недостатка, сохранив при этом рекордную тонкость корпуса.
Устройство выйдет в конкурентной среде: уже в этом году ожидается релиз iPhone 17 Air, а также новых ультратонких моделей от китайских брендов. Samsung предстоит доказать, что тонкий корпус и достойная автономность могут сочетаться в одном устройстве.