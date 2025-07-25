Xiaomi выпустила улучшающий телевизоры и мониторы «брелок»

Xiaomi представила второе поколение ТВ-приставки TV Stick 4K — компактного устройства, превращающего любой дисплей в полноценный смарт-ТВ. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Ключевым обновлением в новинке стал переход на более мощный чипсет — TV Stick 4K второго поколения получил четырехъядерный процессор на базе Arm Cortex-A55 и графический ускоритель Mali-G310 V2. По заявлению производителя, процессор стал быстрее на 80%, а графический чип — на 150%. Предшественник, в свою очередь, предлагал Cortex-A35 и Mali-G31 MP2.

Примечательно, что объемы оперативной памяти и встроенного накопителя остались без изменений — 2 и 8 ГБ соответственно. Слот для microSD не предусмотрен.

Новинка работает под управлением операционной системы Google TV с поддержкой Android-приложений. Во втором поколении реализована поддержка форматов HDR10+, Dolby Vision, а также аудиостандартов Dolby Atmos и DTS:X. Сохранилась аппаратная поддержка видеокодека AV1. Кроме того, приставка получила Bluetooth 5.2 и модуль Wi-Fi 6 вместо Wi-Fi 5.

Также был обновлен пульт, на который вынесли кнопки для быстрого доступа к Netflix, Prime Video, YouTube, списку приложений и фирменной платформе Xiaomi TV+.

Xiaomi TV Stick 4K второго поколения уже доступен для покупки на AliExpress за 4,2 тыс. руб.