Cпутники «Ионосфера-М» №3 и №4 вышли на целевую орбиту

Пара гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М", запущенных с космодрома Восточный с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат".

Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что разгонный блок продолжает выведение попутных спутников на целевые орбиты.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 08:54 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 попутными спутниками, среди которых телекоммуникационный спутник Nahid-2 иранского производства.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Первые два спутника были выведены на орбиту в ноябре прошлого года. Особенностью спутников "Ионосфера-М" №3 и №4, в сравнении с первой парой аппаратов, является перпендикулярная орбита и наличие приборов для измерения содержания озона в атмосфере.