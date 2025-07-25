Названы лучшие смарт-часы стоимостью до 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех недорогих смарт-часов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

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Первые в списке — Xiaomi Redmi Watch 5 Active, которые стоят в среднем 1,6 тыс. руб. Они предлагают корпус из цинкового сплава, IPS-экран диагональю 2 дюйма, кнопку управления на правой грани. Часы водонепроницаемые по стандарту IPX8. В них также предусмотрен пульсоксиметр, пульсометр, функция измерения уровня стресса, мониторинг сна и более 140 режимов тренировок. Аксессуар также может похвастаться выбором из 200 циферблатов, функцией ответа на звонки и работой от заряда до 18 дней.

Следом идут CMF Watch Pro 2 от Nothing, предлагающие оригинальный дизайн, сменный безель, 1,32-дюймовый AMOLED-экран, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, широкие спортивные возможности, мониторинг SpO2, пульсометр, отслеживание качества сна, ответы на звонки и до 11 дней без подзарядки. В России их можно купить в среднем за 4,2 тыс. руб.

Замыкают топ Huawei Watch Fit 4 по цене от 9 тыс. руб. Часы могут похвастаться корпусом из армированного алюминия, 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 2000 нит, защитой 5ATM, функцией отслеживания уровня кислорода в крови и пульса, фаз сна и уровня стресса, поддержкой 100 видов тренировок и множеством циферблатов. Автономность устройства составляет в среднем 10 дней.