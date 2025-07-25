Представлены среднебюджетные смартфоны Realme 15

Realme представила среднебюджетные смартфоны серии Realme 15, упор в которых сделан на высокую автономность и флагманский дисплей. Об этом сообщает GSMArena.

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Realme 15 и Realme 15 Pro оснащаются OLED-экранами диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Несмотря на наличие батареи внушительной емкости, толщина корпуса старшей модели составила 7,69 мм.

За производительность Realme 15 Pro отвечает новый чип Snapdragon 7 Gen 4, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 126, 256 или 512 ГБ. Гаджет получил три камеры по 50 Мп — две тыльные и фронтальная.

Базовая модель, Realme 15, получила аналогичный дисплей и аккумулятор. Ключевое отличие заключается в чипе, MediaTek Dimensity 7300+, и камере — основная и фронтальная получили разрешение 50 Мп, однако ультраширокоугольный модуль укомплектован более простым сенсором на 8 Мп.

Новинки представлены пока только на индийском рынке по цене от 24 тыс. рупий (около 21,9 тыс. руб.).