Обнаружены одни из самых древних погребений Homo sapiens

Археологические раскопки в пещере Тиншемет в Израиле принесли ученым уникальные находки. В земле обнаружены останки как минимум пяти древних людей, аккуратно уложенных в могильные ямы в позе эмбриона.

Возраст погребений оценивается в 100–110 тысяч лет, что делает их одними из самых ранних известных целенаправленных захоронений Homo sapiens. Раскопки, начавшиеся в 2016 году, позволили обнаружить два практически целых скелета, три черепа, множество костных фрагментов и зубов.

Рядом с останками найдены предметы, не имеющие утилитарного назначения: базальтовые камни, кости животных и более 500 кусочков охры — пигмента, получаемого при обжиге железосодержащих пород. По словам руководителя работ, профессора Йоси Зайднера, совокупность находок свидетельствует о существовании у древних людей сложных представлений о ритуале и духовной сфере.

Сохранности костей способствовали пепел от регулярных костров и особенности геологии пещеры. Профессор антропологии Университета Коннектикута Кристиан Трайон отметил, что материалы из Тиншемета дополняют старые находки из пещер Схул и Кафзех на севере Израиля.