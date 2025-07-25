Apple выпустила «стеклянную» iOS 26 для всех желающих

Компания Apple выпустила публичную бета-версию операционной системы iOS 26 для iPhone, которая получила обновленный дизайн «жидкого стекла» (Liquid Glass), расширенные возможности встроенных приложений и поддержку ИИ-функций на базе Apple Intelligence. Об этом сообщает Rozetked.

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Одним из ключевых обновлений стало приложение «Сообщения», где появились индивидуальные фоновые оформления чатов, голосовые опросы, индикатор набора текста в групповых беседах и встроенные фильтры для блокировки спама.

Также было обновлено приложение «Камера»: основные функции теперь размещены на главном экране, тогда как дополнительные инструменты вынесены в отдельные вкладки.

В приложении «Фото» Apple вернула прежнюю навигацию — с вкладками «Библиотека» и «Коллекции», аналогично более ранним версиям iOS.

Установить публичную бета-версию iOS 26 можно через меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО», предварительно зарегистрироваться в программе «Бета-обновления» на сайте Apple и активировать параметр в настройках устройства. Протестировать предварительную версию iOS 26 могут владельцы iPhone 11, iPhone SE 2-го поколения и более актуальных моделей.

Перед установкой бета-версии стоит иметь в виду, что система может работать нестабильно, как и некоторые приложения. Кроме того, перед обновлением важно сделать резервную копию для сохранения данных на случай сбоя. Эти данные также понадобятся при «откате» на стабильную версию iOS 18.

Выход полноценной стабильной сборки ожидается в середине сентября — вскоре после презентации iPhone 17.