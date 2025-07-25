В России представили недорогой металлический планшет HONOR

В России начались продажи планшета HONOR Pad 10, который получил большой экран и металлический корпус. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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HONOR Pad 10 оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем HONOR Eye Comfort с разрешением 2.5K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой цветового охвата DCI-P3. Также заявлена поддержка интеллектуальной системы расширенного динамического диапазона AI Dynamic Display.

За производительность устройства отвечает энергоэффективный 4-нм чипсет Snapdragon 7 Gen 3, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 10 100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 66 Вт. Корпус устройства выполнен из металла, его толщина составляет 6,29 мм, а вес — 525 г.

Звуковая система планшета представлена шестью динамиками с поддержкой технологии пространственного звучания HONOR Spatial Audio, также заявлена поддержка стандартов Hi-Res Audio и Wireless Hi-Res Audio, а также системы AI-шумоподавления.

Планшет доступен по цене от 29,9 до 32,9 тыс. руб. без учета акций ретейлеров.