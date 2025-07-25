Окаменелости Гранд-Каньона показали странные эксперименты эволюции

Примерно полмиллиарда лет назад жизнь на Земле начала развиваться особенно бурно. Этот период сейчас называется Кембрийским взрывом. Палеонтологическая летопись того времени показывает масштабное появление странных и сложных существ, заложивших основу для большинства основных групп животных, существующих сегодня.

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К сожалению, окаменелости из более позднего периода кембрия встречаются реже, и поэтому нам не хватает ясной картины «второй серии» экспериментов эволюции.

Однако недавно обнаруженные, чрезвычайно хорошо сохранившиеся окаменелости могут заполнить этот пробел. Они датируются временем примерно в 505 млн лет, что на 3 млн лет моложе слоев эпохи Кембрийского взрыва. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Команда под руководством исследователей из Кембриджского университета обнаружила более 1500 мелких углеродистых окаменелостей в образцах формации Брайт Энджел в Гранд-Каньоне. Когда-то эта территория была морским мелководьем. Большинство окаменелостей — черви-приапулиды, а также несколько сотен ракообразных и некоторые моллюски.

Хотя в то время экологические ресурсы были обильны, конкуренция также росла, поощряя виды, использующие новые экологические ниши. Анализ этих окаменелостей показал разнообразие адаптаций для достижения этой цели.

Например, черви Kraytdraco spectatus обладали зубами с замысловатыми нитями, которые варьировались по форме и длине в зависимости от расположения на теле. Исследователи предполагают, что они использовали более жесткие зубы для соскабливания и сбора пищи, которую затем могли фильтровать из воды с помощью более длинных нитей.

Окаменелости ракообразных содержали признаки питания взвесью за счет крошечных волосков, направляющих пищевые частицы к рту, где они перемалывались челюстями.

Моллюски имели ряды лопатообразных зубов, которые могли перемещаться, чтобы соскабливать водоросли или микробов с поверхностей.

Новоисследованные окаменелости, с исключительным уровнем сохранности, предоставляют увлекательный взгляд на время сразу после Кембрийского взрыва, когда сложная жизнь утвердилась и приобрела стабильность, чтобы начать инновации. Этот конкурентный период закрепил стратегии, которые помогли животным оставаться успешными и сегодня, полмиллиарда лет спустя.