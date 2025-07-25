Окаменелости Гранд-Каньона показали странные эксперименты эволюции

Naukatv.ru

Примерно полмиллиарда лет назад жизнь на Земле начала развиваться особенно бурно. Этот период сейчас называется Кембрийским взрывом. Палеонтологическая летопись того времени показывает масштабное появление странных и сложных существ, заложивших основу для большинства основных групп животных, существующих сегодня.

Окаменелости Гранд-Каньона показали странные эксперименты эволюции
© Naukatv.ru

К сожалению, окаменелости из более позднего периода кембрия встречаются реже, и поэтому нам не хватает ясной картины «второй серии» экспериментов эволюции.

Однако недавно обнаруженные, чрезвычайно хорошо сохранившиеся окаменелости могут заполнить этот пробел. Они датируются временем примерно в 505 млн лет, что на 3 млн лет моложе слоев эпохи Кембрийского взрыва. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Команда под руководством исследователей из Кембриджского университета обнаружила более 1500 мелких углеродистых окаменелостей в образцах формации Брайт Энджел в Гранд-Каньоне. Когда-то эта территория была морским мелководьем. Большинство окаменелостей — черви-приапулиды, а также несколько сотен ракообразных и некоторые моллюски.

Хотя в то время экологические ресурсы были обильны, конкуренция также росла, поощряя виды, использующие новые экологические ниши. Анализ этих окаменелостей показал разнообразие адаптаций для достижения этой цели.

Например, черви Kraytdraco spectatus обладали зубами с замысловатыми нитями, которые варьировались по форме и длине в зависимости от расположения на теле. Исследователи предполагают, что они использовали более жесткие зубы для соскабливания и сбора пищи, которую затем могли фильтровать из воды с помощью более длинных нитей.

Окаменелости ракообразных содержали признаки питания взвесью за счет крошечных волосков, направляющих пищевые частицы к рту, где они перемалывались челюстями.

Моллюски имели ряды лопатообразных зубов, которые могли перемещаться, чтобы соскабливать водоросли или микробов с поверхностей.

Новоисследованные окаменелости, с исключительным уровнем сохранности, предоставляют увлекательный взгляд на время сразу после Кембрийского взрыва, когда сложная жизнь утвердилась и приобрела стабильность, чтобы начать инновации. Этот конкурентный период закрепил стратегии, которые помогли животным оставаться успешными и сегодня, полмиллиарда лет спустя.